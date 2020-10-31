"Ливерпуль" вырвал победу над "Вест Хэмом"

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"Ливерпуль" вырвал победу над "Вест Хэмом"

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Вест Хэмом". В начале встречи счет открыл Пабло Форнальс, но в конце тайма равновесие восстановил Мохамед Салах. Победу мерсисайдцам принес гол Диогу Жоты в концовке.

Благодаря победе "Ливерпуль" вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Вест Хэм" остался на 13-й позиции.

"Ливерпуль" Ливерпуль – "Вест Хэм" Лондон - 2:1 (1:1)
Голы: Форнальс, 10 - 0:1, Салах, 42 (с пенальти) - 1:1, Диогу Жота, 85 - 2:1

"Ливерпуль": Алиссон, Филлипс, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, Джонс (Шакири, 70), Вейналдум, Мане, Хендерсон, Салах, Фирмино (Диогу Жота, 70).

"Вест Хэм": Фабианьски, Бальбуэна, Масуаку, Цоуфал, Крессуэлл, Соучек, Форнальс, Боуэн, Райс, Огбонна, Аллер (Ярмоленко, 74).

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