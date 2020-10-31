"Ливерпуль" вырвал победу над "Вест Хэмом"
В матче 7-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Вест Хэмом". В начале встречи счет открыл Пабло Форнальс, но в конце тайма равновесие восстановил Мохамед Салах. Победу мерсисайдцам принес гол Диогу Жоты в концовке.
Благодаря победе "Ливерпуль" вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Вест Хэм" остался на 13-й позиции.
"Ливерпуль" Ливерпуль – "Вест Хэм" Лондон - 2:1 (1:1)
Голы: Форнальс, 10 - 0:1, Салах, 42 (с пенальти) - 1:1, Диогу Жота, 85 - 2:1
"Ливерпуль": Алиссон, Филлипс, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, Джонс (Шакири, 70), Вейналдум, Мане, Хендерсон, Салах, Фирмино (Диогу Жота, 70).
"Вест Хэм": Фабианьски, Бальбуэна, Масуаку, Цоуфал, Крессуэлл, Соучек, Форнальс, Боуэн, Райс, Огбонна, Аллер (Ярмоленко, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18