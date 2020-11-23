"Ливерпуль" вырывается на вершину АПЛ, несмотря на большие кадровые потери! "Лестер" не имел шансов против интенсивного прессинга Клоппа

Матч между "Ливерпулем" и "Лестером" имел статус битвы за лидерство в АПЛ, ведь "мерсисайдцы" отставали от первой позиции на три зачетных балла, а "Лестер" – на два. У "красных" шанса получить единоличное лидерство не было, потому что у "Тоттенхэма" лучшая разница мячей, а вот "лисы" вполне могли возглавить турнирную таблицу – тем более, что чемпион столкнулся с безумными кадровыми потерями. Юрген Клопп не мог рассчитывать на травмированных ван Дейка, Гомеса, Александера-Арнольда и Хендерсона, а Салах остался на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19. Всю неделю в СМИ писали, как же трудно будет "Ливерпулю" на фоне таких проблем, но в первом тайме "мерсисайдцы" просто не заметили соперника. От первой и до последней минуты инициатива и преимущество были на стороне "красных" – и они конвертировали их в опасные моменты. Уже на 4-й минуте после подачи с углового мимо ближней штанги бил Мане, на 9-й Джонс выстрелил с правого края штрафной с передачи Садио (Шмейхель парировал), а на 10-й сенегалец пробил из-за пределов штрафной по центру (в руки голкиперу). Еще через три минуты забивать с 20 метров мог Жота – "лис" снова спас Шмейхель. В конце концов, давление хозяев завершился автоголом Эванса на 21-й минуте – Джонни срезал мяч в собственные ворота после навеса от углового флажка. 1:0. Интересно, что это уже шестой автогол ирландца в карьере. Более забивали только Ричард Данн (10), Джимми Каррагер (7) и Мартин Шкртел (7).

Уже на 23-й минуте в ворота гостей влетел второй гол, однако рефери отменил его из-за нападения на вратаря со стороны Жоты. "Лестер" огрызнулся ударом Барнса с 11 метров после прострела Варди – получилось неточно. На 34-й минуте у "Лестера" возник второй момент – это Джастин с линии штрафной отправил мяч в сантиметрах от дальней стойки, а перед свистком на перерыв дальний удар Тилеманса парировал Алиссон. Между этими эпизодами на поле играла только команда хозяев, которая владела мячом 65% игрового времени и нанесла девять выстрелов к 40-й минуты. Наконец, на 41-й минуте фантастический футбол "Ливерпуля" завершился вторым взятием ворот: Робертсон на левом фланге переиграл Олбрайтона и выполнил точную подачу в штрафную, а Жота замкнул головой в дальний угол – 2:0. Интересно, что Диогу стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось забить в первых четырех матчах на "Энфилде". Показательно, что в голевой комбинации "мерсисайдцев" было проведено аж 30 передач – это рекорд "Ливерпуля" как минимум с 2006 года. На перерыв команды ушли при счете, установленном Жотой.

Второй тайм продолжился в том же русле, что и первый – "Ливерпуль" доминировал и постоянно обострял игру. Уже на 47-й минуте Жота ударом с нескольких метров замыкал подачу от Робертсона – немного неточно. Темп хозяев не сбила даже травма Кейта. "Красные" продолжали давление и едва не забили на 55-й минуте в результате выхода Мане практически один на один – в завершении эпизода Садио пробил в дальнюю девятку, Шмейхель парировал, а Фукс вынес мяч с линии ворот. Еще через две минуты вторым автоголом мог отметиться Эванс: Жота качнул Джастина на правом краю штрафной и мощно пробил в ближний угол, Шмейхель спас, но Жота тут же прострелил – Каспер снова сыграл, а Эванс в попытке не дать Фирмино сыграть на добивании попал в штангу собственных ворот!

После этого в матче наступила некоторая пауза в активности. "Ливерпуль" позволил "Лестеру" немного поиграть в футбол, а Брендан Роджерс тут же добавил к атаке Ундера и Прата. Впрочем, ни одного момента им создать не удалось, а хозяева после отдыха начали методично душить "лис". Некоторое время они держались, но на 78-й минуте оборона гостей треснула по швам: Жота отдал филигранный пас в штрафную на Фирмино, а тот вышел один на один и пробил низом в дальний угол – гостей спасла штанга! Бобби пытался добить, но Олбрайтон выбил мяч с линии ворот. Сферу перехватил Мане и выстрелил из центра штрафной – удар заблокировали! "Лестер" ничем не ответил, а Ливерпуль продолжал давление. На 83-й минуте дальний выстрел низом прошел у Мане, но Шмейхель парировал. Фирмино снова мог сыграть на добивании, но не успел. Не беда! На 86-й минуте он же забил свой гол, точным ударом головой замкнув подачу с углового – 3:0! "Лестер" капитулировал. Таким образом, "Ливерпуль" набрал 20 очков и догнал "Тоттенхэм" на вершине турнирной таблицы, уступая "шпорам" только по разнице мячей. "Лестер", имея в активе 18 зачетных баллов, опустился на четвертую позицию.

"Ливерпуль" все еще великолепен!

Перед матчем существовали серьезные опасения относительно "Ливерпуля". У Юргена Клоппа вылетели пять лидеров, а в последних двух матчах чемпионата были заметны небольшие игровые проблемы – с кризисным "Манчестер Сити" расписали ничью, а "Вест Хэму" забили победный гол на 85-й минуте. "Лестер" же рвался к вершине АПЛ, прибив "Вулвз", "Арсенал", "Лидс" и "Манчестер Сити" – причем последним двум устроили унизительный разгром. Казалось, будет фантастическая битва. "Лестер", в принципе, выглядел неплохо. "Лисы" продумано выходили в контратаку, круто открывались и имели несколько классных моментов, настреляв 11 ударов на 1,98 xG – не каждому гостю "Энфилда" подобное по силам. По проникающим передачам в матче была почти равенство (9:8), а по единоборствам у гостей подавляющее преимущество. Словом, "Ливерпулю" выпал серьезный соперник, однако при просмотре поединка команду Брендана Роджерса просто никто не заметил.

"Мерсисайдцы" задушили "Лестер" агрессивным прессингом, доводя его интенсивность до 8,28 PPDA против 18,21 у гостей. Хозяева шикарно располагались на поле и быстро продвигали мяч, просто переехав "лис" – они провели 24 удара по воротам (19 – из пределов штрафной), 13 раз попали в створ, дважды попали в штангу, набили 3,77 xG (самый высокий показатель в туре) и делали по 30 передач перед взятием ворот. На карте можно заметить разницу в качестве ассистов под удар – у гостей были только прострелы и подачи, а у "Ливерпуля" проходили пасы различных типов. "Ливерпуль" не знает поражений на "Энфилде" уже в 64-м матче подряд. Это рекорд в истории клуба и очередное подтверждение величия нынешней команды – подопечные Юргена Клоппа доказали, что в родных стенах они уничтожат любого соперника, при любых кадровых потерях и добродетелях соперника. На этом поле играет только одна команда. Во время просмотра игры сложилось впечатление, что именно такое ​​величие демонстрировали клубы, за которые болеешь с детства. В свое время мы влюблялись в "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Барселону", "Челси", "Ювентус", и тому подобное. Сейчас же миллионы детей будут выбирать "Ливерпуль"!