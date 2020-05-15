"Ливерпуль" вышел из гонки за вингером "Вердера"

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"Ливерпуль" вышел из гонки за вингером "Вердера"

Вингер бременского "Вердера" Милот Рашица не перейдёт в "Ливерпуль", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "красные" утратили интерес к 23-летнему косовару после подписания в январе японца Такуми Минамино.

При этом за игрока продолжают борьбу "Вулверхэмптон", "Вест Хэм", "Брайтон" и "Астон Вилла".

В текущем сезоне Рашица забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах за "Вердер". Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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