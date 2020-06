"Ливерпуль вышел из игры" - "Челси" объявит о покупке Вернера в ближайшее время! Немец почти ничем не уступает Мбаппе и может стать лучшим нападающим АПЛ

Вернер давно планирует свой трансфер. Прошлым летом он был в шаге от переезда в "Баварию". Тимо согласился переехать в Мюнхен, имея еще год действующего контракта с "РБ Лейпциг", в котором была прописана мизерная клаусула – 25 млн евро. "Бавария" не проявляла особого энтузиазма, сосредоточилась на Сане и потеряла шанс приобрести Вернера за копейки. Тимо подписал с "Лейпцигом" новое соглашение по интересной схеме, которую раскрывает The Athletic. Ежегодно в начале июня в контракте появляется возможность выкупа немца за фиксированную сумму: в 2020-м – 60 млн евро, в 2021-м – 40 млн евро, в 2022-м – 25 млн евро. Правда, активировать клаусулу нужно только за 15 дней – так "Лейпциг" гарантировал себе время для поиска замены. Вариант с "Баварией" отпал. Вернер обиделся и заявил, что следующий шаг хочет сделать за рубежом. В частности, в АПЛ – лучшей, по его мнению (да и не только по евро), лиге мира. Форвард хотел в "Ливерпуль" и публично намекал на это. Тимо мечтает поработать под руководством Юргена Клоппа, а специалист отвечает взаимным восхищением. Они несколько раз созванивались и встречались очно.



Все были уверены, что стороны ударят по рукам. Желание футболиста, прекрасные отношения между "Лейпцигом" и "Ливерпулем", одобрение Клоппа, небольшая цена. Скаутский отдел мерсисайдцев оценивает Вернера выше Санчо и Хаверца (а за них требуют 100+ млн). Впрочем, в четверг Sport Bild и другие издания массово прогремели сенсацией – Тимо переходит в "Челси", почти все согласовано. "Ливерпуль" отстранился от попыток пригласить Вернера. Источники The Athletic выделяют две причины. Первая: компания Fenway Sports Group, которая владеет клубом, отказалась оформлять трансфер на 60 млн евро, пока финансовые убытки от пандемии не будут окончательно определены. "Лейпциг" категорически отказался делать скидку! Клопп лично сообщил Вернеру о выходе "Ливерпуля" с переговоров, сославшись на эту причину. Тимо понял – немцы остались в хороших отношениях. Вторая: на "Энфилде" решили не выбрасывать большую сумму на игрока, в котором нет необходимости. У "Ливерпуля" фантастическое атакующее трио Салах-Фирмино-Мане. Вернера планировали постепенно вводить в состав и сделать на него ставку зимой, когда африканцы поедут на КАН. Но первенство Черного континента, скорее всего, перенесут на 2022-й.

Почему "Челси" вдруг ожил и при чем здесь трансферный бан?

У Вернера был план: переход в "Ливерпуль", а если не удастся – остаться еще на год в РБ. Здесь свое слово сказал "Лейпциг". Немецкий клуб не нуждается, но хочет максимально выгодно распоряжаться ресурсами. Юлиан Нагельсманн был бы счастлив надолго сохранить главного бомбардира команды, однако Тимо настроен уйти – если не сейчас, то через год. Для "Лейпцига" лучше теперь, получив максимальную компенсацию. Вернера обкатывали и другие английские клубы (был интерес из Испании, но Тимо не видит себя в Примере). Раньше с ним встретился Сульшер. Наставник МЮ плодотворно поговорил с форвардом, но получил отказ от собственного руководства – думать о новичке можно только тогда, когда найдется покупатель на Погба. Под влиянием пандемии деньги начали считать даже в "Манчестер Юнайтед". В этой ситуации на авансцену вышел "Челси". "Синие" сэкономили деньги в течении трансферного бана, а теперь чувствуют себя королями рынка. "Лейпциг" получил звонок счастья из Лондона – деньги на Вернера есть. На солидную зарплату для Тимо (9 млн фунтов в год) тоже "наскребли". Все сложилось идеально, ведь в возрастных высокооплачиваемых игроков атаки Виллиана и Педро завершаются контракты.



Вернер не был первым в шорт-листе Френка Лэмпарда. Тренер хотел переманить Обамеянга, однако возраст габонца и категорическая позиция "Арсенала" заставили переключиться на других форвардов. Клуб предложил альтернативу в лице лидера "Лейпцига" – ему всего 24, он имеет большие перспективы, его можно будет перепродать. Лэмпс согласился и вел кампанию по приглашению Вернера. The Telegraph утверждает, что коуч непосредственно перед карантином полетел на тайную встречу с Вернером в Германию, взяв с собой Петера Чеха. Бывший голкипер выступал в роли переводчика и добавлял примеры из собственной карьеры. Через 3 месяца Вернер согласился: согласился на неприоритетный, но приемлемый вариант. На следующей неделе обо всем должны объявить официально. Можно многим присуждать роль главного героя: Лэмпарду с убедительными аргументами о своем проект, красноречивой Чеху, Марине Грановской, которая быстро сработала после отказа "Ливерпуля", или Антонио Рюдигеру – хороший друг Вернера тоже сыграл свою роль, неоднократно склоняя форварда к переходу на "Стэмфорд Бридж". Как ни крути, а ключевыми стали деньги – "Челси" больше приберег на "черное" пандемическом лето.

Потенциально лучший форвард АПЛ

В 24 года Вернер уже имеет огромный опыт игры на самом высоком уровне: почти 250 матчей в Бундеслиге и еврокубках, более 100 забитых голов, основа сборной Германии. Тимо гарантирует минимум два десятка голов за сезон. 60 млн евро за такого футболиста с потенциалом роста – разумные деньги. Более того, Kicker уверяет, что форвард обойдется "Челси" дешевле, ориентировочно в 50 млн евро. Тимо случайно оказался в "РБ Лейпциг". Ральф Рангник забрал его из "Штутгарта", разглядев характеристики, которые ценятся в структуре "Ред Булл". Резкий, агрессивный, нацеленный на моментальную доставку мяча в ворота, может высоко прессинговать. Все эти качества в Саксонии только усовершенствовались – Вернер готов к интенсивности АПЛ. У немца замечательная скорость, и он умеет ее использовать. Вернер – лидер топ-чемпионатов по офсайдам. Эта статистика хорошо отражает стиль его игры. Немец по стилю и функциям похож на Мбаппе – статистический радар StatsBomb это подтверждает. Форвард РБ немного уступает в атакующих показателях, но больше отрабатывает на оборону.



После двух посредственных лет случился прорыв, в этом сезоне Вернер играет на космическом уровне. Достаточно базовой статистики: 2 хет-трика, 6 дублей, 25 голов в Бундеслиге (+7 ассистов), третий в списке претендентов на "Золотую бутсу". Продвинутая статистика дает еще лучшее понимание прогресса. За предыдущие 3 года в Лейпциге конверсия форварда не превышала 10%, тогда как в этом чемпионате 23% его ударов завершаются голами. Роскошная реализация! Главная причина – работа с Юлианом Нагельсманном. Молодой тренер посадил Вернера немного глубже на левом полуфланге. "Мы хотим, чтобы он стартовал глубже, чтобы использовал пространство. После изменения позиции он более вовлечен в комбинационную игру команды. Раньше все моменты у него возникали в переходных фазах, теперь голы есть и после позиционных атак. Он чаще встречается с мячом и эффективнее действует между линиями ", – объясняет Нагельсманн. Тимо классно чувствует свободные зоны, обладает хорошим пасом в касание, не ограничивает себя ударами по воротам и помогает с построением быстрых атак. Нагельсманн пробовал в "Лейпциге" 9 различных схем, но функции Вернера кардинально не менялись. Он все равно уходит в глубину, атакует с левого фланга под удар правой, получает мяч на скорости. Закрыть его сложно!

Werner’s p90 league stats this szn [among current Chelsea players with 500+ minutes]:



8.65 penalty area touches [1st]

3.87 shots [1st]

1.21 G+A [1st]

1.04 xG+xA [1st]

0.94 goals [1st]

0.26 assists [3rd]



There’s a difference in leagues but he’d be a big upgrade regardless. pic.twitter.com/ijAqBh8B1q