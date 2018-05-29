"Ливерпуль" вышел на контакт с Райолой для обсуждения трансфера его клиента

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"Ливерпуль" вышел на контакт с Райолой для обсуждения трансфера его клиента

"Ливерпуль" вышел на контакт с известным агентом Мино Райолой, сообщает La Reppublica.

По сведениям издания, стороны обсуждали возможный трансфер вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

Ожидается, что "Ливерпулю" придётся заплатить за 19-летнего стража ворот 40-45 миллионов евро.

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