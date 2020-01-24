"Ливерпуль" вышел на третье место в истории АПЛ по длительности беспроигрышной серии

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"Ливерпуль" вышел на третье место в истории АПЛ по длительности беспроигрышной серии

"Ливерпуль" благодаря победе над "Вулверхэмптоном" продлил свою беспроигрышную серию в АПЛ до 40 матчей.

По этому показателю "красные" сравнялись с "Челси" (2004-2005) и теперь делят третье место в истории чемпионата Англии.

Вторую строчку занимает "Ноттингем Форрест" (1977-1978), который не знал поражений в национальном первенстве на протяжении 42 игр.

Рекордсменом Премьер-лиги является "Арсенал" (2003-2004) с беспроигрышной серией в 49 поединков.

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