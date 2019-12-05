"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби
В рамках 15-го тура "Ливерпуль" в результативном матче одолел "Эвертон".
"Красные" по-прежнему являются лидерами АПЛ, при этом клуб опережает "Лестер" на 8 очков.
"Ливерпуль" - "Эвертон" 5:2
Голы: Ориги, 6 - 1:0, Шакири, 17 - 2:0, Кин, 21 - 2:1, Ориги, 31 - 3:1, Мане, 45 - 4:1, Ришарлисон, 45 - 4:2, Вейналдум, 90 - 5:2
"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнолд (Гомес, 83), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Хендерсон, 72), Вейналдум, Шакири, Милнер, Мане, Ориги (Фирмино, 73).
"Эвертон": Пикфорд, Сидибе (Бернард, 35), Мина, Кин, Холгейт, Дэвис (Шнайдерлин, 72), Сигурдссон, Ришарлисон, Ивоби, Динь, Кэлверт-Льюин (Кин, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|10
|Арсенал Лондон
|14
|19
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|15
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|14
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8