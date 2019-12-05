"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби

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"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби

В рамках 15-го тура "Ливерпуль" в результативном матче одолел "Эвертон".

"Красные" по-прежнему являются лидерами АПЛ, при этом клуб опережает "Лестер" на 8 очков.

"Ливерпуль" - "Эвертон" 5:2

Голы: Ориги, 6 - 1:0, Шакири, 17 - 2:0, Кин, 21 - 2:1, Ориги, 31 - 3:1, Мане, 45 - 4:1, Ришарлисон, 45 - 4:2, Вейналдум, 90 - 5:2

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнолд (Гомес, 83), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Хендерсон, 72), Вейналдум, Шакири, Милнер, Мане, Ориги (Фирмино, 73).

"Эвертон": Пикфорд, Сидибе (Бернард, 35), Мина, Кин, Холгейт, Дэвис (Шнайдерлин, 72), Сигурдссон, Ришарлисон, Ивоби, Динь, Кэлверт-Льюин (Кин, 60).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну,это разгром))

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