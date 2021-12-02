"Ливерпуль" вышел победителем из мерсисайдского дерби, "Манчестер Сити" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда

Фото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 14-го тура АПЛ "Ливерпуль" разгромил "Эвертон", а "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу".

"Горожане" идут в чемпионате на втором месте, отставая от лидирующего "Челси" на одно очко. "Ливерпуль" занимает третье место.

"Эвертон" - "Ливерпуль" 1:4

Голы: Хендерсон, 9 - 0:1, Салах, 19 - 0:2, Грэй, 38 - 1:2, Салах, 64 - 1:3, Диогу Жота, 79 - 1:4

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Динь, Таунсенд (Делф, 73), Грэй (Тосун, 85), Аллан, Дукуре, Рондон (Гордон, 59), Ришарлисон.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Минамино, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 83), Тиаго Алькантара (Милнер, 75), Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота.



"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Рубен Диаш, 27 - 0:1, Бернарду Силва, 43 - 0:2, Уоткинс, 47 - 1:2

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Таргетт (Чуквуэмека, 67), Макгинн, Накамба (Сансон, 77), Дуглас Луис, Кэш, Буэндиа, Уоткинс, Бэйли (Янг, 31).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Бернарду Силва, Родри, Стерлинг, Марез, Габриэл Жезус (Грилиш, 87).

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