"Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги
Фото: твиттер "Ливерпуля"
В рамках полуфинала Кубка английской лиги "Ливерпуль" обыграл "Арсенал".
Победу мерсисайдцам принес дубль Диогу Жоты. Напомним, что первая игра завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, "Ливерпуль" вышел в финал турнира, где сыграет против "Челси".
"Арсенал" - "Ливерпуль" 0:2
Голы: Диогу Жота, 19 - 0:1, Диогу Жота, 77 - 0:2
"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни, Сака, Эдегор, Локонга, Смит-Роу (Парти, 74), Ляказетт (Нкетиа, 74), Мартинелли.
"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнолд, Матип (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 75), Фабиньо, Джонс, Фирмино (Уильямс, 84), Диогу Жота, Гордон (Минамино, 63).
Удаление: Парти (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18