"Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги

Фото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках полуфинала Кубка английской лиги "Ливерпуль" обыграл "Арсенал".

Победу мерсисайдцам принес дубль Диогу Жоты. Напомним, что первая игра завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, "Ливерпуль" вышел в финал турнира, где сыграет против "Челси".

"Арсенал" - "Ливерпуль" 0:2

Голы: Диогу Жота, 19 - 0:1, Диогу Жота, 77 - 0:2

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Тирни, Сака, Эдегор, Локонга, Смит-Роу (Парти, 74), Ляказетт (Нкетиа, 74), Мартинелли.

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнолд, Матип (Конате, 46), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 75), Фабиньо, Джонс, Фирмино (Уильямс, 84), Диогу Жота, Гордон (Минамино, 63).

Удаление: Парти (90).

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