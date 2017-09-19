"Ливерпуль" вышел в лидеры по созданным голевым моментам в АПЛ

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"Ливерпуль" вышел в лидеры по созданным голевым моментам в АПЛПосле стартовых пяти туров английской Премьер-Лиги "Ливерпуль" вышел в лидеры чемпионата по созданным голевым моментам, информирует Squawka.

Так, на счету игроков "красных" на сегодняшний день значится 77 шансов для взятия ворот соперников, что на один больше, нежели имеет лондонский "Тоттенхэм". Третье и четвертое места рейтинга разделяют манчестерские гранды, которые создали по 69 голевых моментов каждый.

Напомним, сегодня "Ливерпуль" сыграет против "Лестера". | soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 5 13
2 Манчестер Юнайтед 4 10
3 Челси 5 10
4 Ньюкасл Юнайтед 5 9
5 Тоттенхэм 5 8
6 Хаддерсфилд Таун 5 8
7 Бернли 5 8
8 Ливерпуль 5 8
9 Саутгемптон 5 8
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Уотфорд 5 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Сток Сити 5 5
14 Суонси Сити 5 5
15 Лестер Сити 5 4
16 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
17 Эвертон 4 4
18 Вест Хэм Юнайтед 5 4
19 Борнмут 5 3
20 Кристал Пэлас 5 0
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