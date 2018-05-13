"Ливерпуль" вышел в Лигу Чемпионов, "Челси" сыграет в Лиге Европы

Завершились матчи 38-го тура чемпионата Англии.

"Ливерпуль" на своем поле разгромил "Брайтон" со счетом 4:0 и занял четвертое место в Премьер-лиге, гарантировав себе попадание в групповой этап Лиги Чемпионов следующего сезона.

"Челси" в гостях крупно уступил "Ньюкаслу" (0:3) и остался на пятой позиции. В итоге лондонский клуб во второй раз за три года не вышел в Лигу Чемпионов и будет играть в Лиге Европы.

Не пропустите: "Ливерпуль" разгромил "Брайтон" и гарантировал себе место в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru