"Ливерпуль" вышел в Лигу Чемпионов, "Челси" сыграет в Лиге Европы

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"Ливерпуль" вышел в Лигу Чемпионов, "Челси" сыграет в Лиге Европы

Завершились матчи 38-го тура чемпионата Англии.

"Ливерпуль" на своем поле разгромил "Брайтон" со счетом 4:0 и занял четвертое место в Премьер-лиге, гарантировав себе попадание в групповой этап Лиги Чемпионов следующего сезона.

"Челси" в гостях крупно уступил "Ньюкаслу" (0:3) и остался на пятой позиции. В итоге лондонский клуб во второй раз за три года не вышел в Лигу Чемпионов и будет играть в Лиге Европы.

Не пропустите: "Ливерпуль" разгромил "Брайтон" и гарантировал себе место в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
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