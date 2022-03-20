"Ливерпуль" вышел в полуфинал Кубка Англии

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"Ливерпуль" вышел в полуфинал Кубка Англии

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ноттингем Форест" со счетом 1:0 и пробился в полуфинал.

Единственный гол забил Диогу Жота.

"Ноттингем Форест" – "Ливерпуль" - 0:1 (0:0)
Гол: Диогу Жота, 78 - 0:1

"Ноттингем Форест": Хорват, Спенс, Тобиаш Фигейреду, Уоррелл, Колбэк, Йейтс, Гарнер, Джонсон, Шанде Силва, Синкернагель (Майтен, 78), Лолли (Кафу, 65), Дэвис (Серридж, 77).

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, ван Дейк, Конате, Цимикас, Окслейд-Чемберлен (Диас, 64), Фабиньо (Тиаго Алькантара, 64), Кейта (Хендерсон, 64), Эллиотт (Минамино, 64), Фирмино, Диогу Жота.

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