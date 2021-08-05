"Ливерпуль" выставил ценник на Шакири

Теги джердан шакириливерпультрансферы

"Ливерпуль" выставил ценник на ШакириФото: инстаграм Шикири/Автор неизвестен

"Ливерпуль" выставил ценник на швейцарского хавбека Джердана Шакири.

Как сообщает Sky Sports, "красные" оценивают футболиста сборной Швейцарии в 12,75 миллиона фунтов.

По информации источника, Шакири не против сменить команду.

У игрока осталось 2 года по контракту с английским клубом. Его связывали с возможным переходом в "Севилью", "Наполи" и "Вильярреал".

В прошедшем сезоне швейцарец сделал 2 голевые передачи в 14 матчах АПЛ.

Также не пропустите: Снейдер: "Водка стала моим лучшим другом в Мадриде". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Снейдер: "Водка стала моим лучшим другом в Мадриде"

Снейдер: "Водка стала моим лучшим другом в Мадриде"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов