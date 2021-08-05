"Ливерпуль" выставил ценник на Шакири

Фото: инстаграм Шикири/Автор неизвестен

"Ливерпуль" выставил ценник на швейцарского хавбека Джердана Шакири.

Как сообщает Sky Sports, "красные" оценивают футболиста сборной Швейцарии в 12,75 миллиона фунтов.

По информации источника, Шакири не против сменить команду.

У игрока осталось 2 года по контракту с английским клубом. Его связывали с возможным переходом в "Севилью", "Наполи" и "Вильярреал".

В прошедшем сезоне швейцарец сделал 2 голевые передачи в 14 матчах АПЛ.

Также не пропустите: Снейдер: "Водка стала моим лучшим другом в Мадриде". | http://soccernews.ru