"Ливерпуль" выставил самый молодой состав в истории клуба
"Ливерпуль" выставил на матч с "Астон Виллой" (0:1; первый тайм) самый молодой состав в 127-летней истории клуба.
Средний возраст игроков "красных" составил 19 лет, 6 месяцев и 3 дня.
"Ливерпуль" выставил этих футболистов из-за отъезда всех основных игроков в Катар на матчи клубного чемпионата мира.
"Ливерпуль": Келлехер, Хувер, Бойс, ван ден Берг, Галлахер, Чиривелья, Кристи-Дэвис, Кейн, Лонгстафф, Хилл, Эллиотт.
Запасные: Уинтерботтом, Клэйтон, Диксон-Боннер, Бирн, Кларксон, Норрис, Стюарт.
"Ливерпуль" с "Астон Виллой" выступает в рамках Кубка английской лиги.
А еще: Клопп: "Не думаю, что Симеоне сейчас бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9