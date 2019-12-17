"Ливерпуль" выставил самый молодой состав в истории клуба

"Ливерпуль" выставил на матч с "Астон Виллой" (0:1; первый тайм) самый молодой состав в 127-летней истории клуба.



Средний возраст игроков "красных" составил 19 лет, 6 месяцев и 3 дня.



"Ливерпуль" выставил этих футболистов из-за отъезда всех основных игроков в Катар на матчи клубного чемпионата мира.

"Ливерпуль": Келлехер, Хувер, Бойс, ван ден Берг, Галлахер, Чиривелья, Кристи-Дэвис, Кейн, Лонгстафф, Хилл, Эллиотт.

Запасные: Уинтерботтом, Клэйтон, Диксон-Боннер, Бирн, Кларксон, Норрис, Стюарт.

"Ливерпуль" с "Астон Виллой" выступает в рамках Кубка английской лиги.

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