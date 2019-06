"Ливерпуль" взял Лигу чемпионов. Эмоции победителей

В субботу, 1 июня, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов. Команда стала победителем турнира в 6-й раз в истории клуба.

В составе мерсисайдцев голами отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги.

