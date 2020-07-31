"Ливерпуль" взял первое чемпионство за 30 лет, "Сити" зависит от одного исполнителя, а Лэмпард и Сульшер творят историю: итоги АПЛ 2019/2020. Часть 1

АПЛ – самая популярная лига мира – официально закончила свой сезон и подарила весьма неожиданную развязку на финише. Коронавирусная пауза изрядно повлияла на всех: кого-то она отбросила далеко назад, а некоторых наоборот стремительно подняла вверх. Сегодня мы попробуем описать, каким же был сезон 2019/2020 в Англии!

Ливерпульское чемпионство с 30-летней выдержкой

Целое поколение болельщиков "Ливерпуля" не видело чемпионства. Мерсисайдцы подбирались очень близко, но вернуться на трон никак не могли. Когда не хватает удачи, нужно сделать все идеально, чтобы от нее не зависеть. "Ливерпуль" сделал – пригласил фантастического Юргена Клоппа, который за пятый год работы слепил команду без слабых мест. Одержимые чемпионством футболисты выжимали максимум в каждом туре, выигрывали даже слабые матчи. Титул был уже не просто мечтой, а целью. Показательно, что лучшим футболистом чемпионской команды называют Джордана Хендерсона. Не ван Дейка, не Алиссон, не Салаха и не Мане, а капитана, который вышел на топ-уровень именно благодаря системе. Эту команду не тянул кто-то один – к титулу летел сбалансированный механизм. Клопп отшлифовал каждый элемент. Крайние защитники Трент Александр-Арнольд (воспитанник) и Андрю Робертсон (куплен за 8 млн) настреляли 13 и 12 ассистов соответственно – лучший ответ на то, что этот "Ливерпуль" создан благодаря дорогим приобретениями. "Ливерпуль" не побил рекорд по очкам, не прошел дистанцию ​​без поражений, вылетел из всех кубковых турниров до финала – во многих остался осадок, что "красные" упустили шанс войти в историю английского футбола, не вполне реализовали возможности этой невероятной команды (возможно, сильнейшей в истории АПЛ). Однако это все нюансы! "Ливерпуль" стал чемпионом, максимально заслуженным чемпионом. За 7 туров до конца, с 18-очковым гандикапом на финише. Фаны дождались большого триумфа!

Манчестер Сити не чемпион, но все еще самый зрелищный в Англии

"Манчестер Сити" – вторая команда Англии на данный момент. Без вариантов упасть ниже. Навязать борьбу "Ливерпулю" "горожане" могли, однако где-то не хватило реализации, где-то удачи и одержимости титулом (что было у конкурента), где-то здоровых Ляпорта и Агуэро. "Манчестер Сити" просто не удержал высоченную планку предыдущих сезонов – не столько игрой, сколько результатами. Пеп Гвардиола остается, бан на ЛЧ снят, шейхи выделили сотни миллионов на новые трансферы. Глобально, в "Сити" все в порядке. Правда, есть "колокольчики". Настораживает зависимость команды от Кевина Де Брюйне. Бельгиец создал космическое количество голевых моментов за сезон, повторил рекорд Анри (20 ассистов) и был лучшим игроком АПЛ 2019/20. Он в шикарной форме, но проблема "Сити" в том, что Кевин невероятно выделяется. Без его открываний и кроссов команда сиротеет в финальной стадии. В следующем сезоне может быть еще труднее – уходит из клуба другой гений Давид Силва. Какое решения найдет Гвардиола – большая интрига.

"Манчестер Юнайтед" или "Челси" - кто же реально бронзовый?

Сульшер и Лэмпард строят красивые проекты. В обоих молодых тренеров были кадровые трудности, но позитива достаточно много. МЮ планомерно развивается. Этот сезон "дьяволов" разделяет на две части трансфер Фернандеша. До Бруну – элитная оборона (во всяком случае, по статистике), хорошая игра в топ-матчах и проблемы в позиционной атаке. С Бруну структура заработала мощнее, а команда с февраля не проиграла ни одного матча в АПЛ. Сульшер заткнул рот скептикам: представил интересные тренерские решения, соединил Бруну с Погба, проявил себя неплохим менеджером. Инвестиции в Магуайра и Уан-Биссаку оправдались – "дьяволы" пропустили лишь на 2 гола больше Ливерпуль (хотя Де Хеа сдал и уже не тянет команду на себе). Если Погба сохранит мотивацию на длинную дистанцию, Рэшфорд будет здоровым, тренер получит ресурсы для ротации, а руководство продолжит грамотно работать на трансферном рынке, "Манчестер Юнайтед" со временем сможет побороться за самые высокие места.

Фрэнк Лэмпард также превзошел ожидания – без трансферов с молодежью зашел в ТОП-4. "Челси" получил даже больше симпатий, чем МЮ – команда демонстрирует яркий футбол, раскрывая игру в обе стороны. Все бы ничего, но на обоих концах поля Лэмпарда подвели исполнители. 80-миллионный Кэпа – худший вратарь сезона в АПЛ (фейл и на линии, и на выходах). Как следствие, "синие" пропустили на 13(!) голов больше, чем показывает система xG. А еще забили на 7 меньше – из основного форварда Абрахама, который хоть и достаточно молодой, но не реализует и 30% явных голевых моментов. Челси мощно усиливает атаку – куплены Вернер и Зиеш, на подходе Хаверц (хотя лично мы в это все еще отказываемся верить). Однако дилемм хватает: как быть с Кепой, как совместить несовместимых Жоржиньо и Канте (по последнему говорили, что он уедет в "Реал" к Зидану – если бы не Каземиро, это было бы просто невероятный трансфер), как научить команду защищаться при стандартах. Угловые стали ахиллесовой пятой лондонцев – 19-е в лиге по пропущенным после корнеров. Словом, "Челси" еще шлифовать и шлифовать, но с первым сезоном в АПЛ Лэмпард справился хорошо. И вернул Абрамовичу желание инвестировать в клуб. В итоге "Манчестер Юнайтед" по разнице голов опередил "Челси" и пришел на финиш третьим, но "третьей силы" в Англии пока нет. И кто ею станет – загадка. В начале сезона говорили о "Лестере", но "лисы" после карантина спустили все свое преимущество в унитаз. Впрочем, это уже совсем другая история, и о ней завтра!

Продолжение следует...