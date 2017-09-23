"Ливерпуль" взял реванш у "Лестера" за поражение в Кубке лиги

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"Ливерпуль" взял реванш у "Лестера" за поражение в Кубке лиги

В рамках 6-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Лестером".

"Лестер" – "Ливерпуль" 2:3

Голы: Салах, 15 - 0:1, Коутиньо, 23 - 0:2, Окадзаки, 45 - 1:2, Хендерсон, 68 - 1:3, Варди, 69 - 2:3

"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез (Грэй, 61), Ндиди, Кинг, Олбрайтон (Слимани, 80), Окадзаки (Ихеаначо, 74), Варди.

"Ливерпуль": Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Ловрен, Коутиньо (Окслейд-Чемберлен, 79), Джан (Милнер, 74), Фирмино (Старридж, 64), Вейналдум, Салах, Хендерсон.

Предупреждения: Олбрайтон (17), Ндиди (22), Матип (45), Ловрен (56), Миньоле (72). | http://soccernews.ru

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