"Ливерпуль" взял в аренду еще одного защитника

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"Ливерпуль" взял в аренду еще одного защитника"Ливерпуль" завершил трансфер Озана Кабака из "Шальке-04". Игрок будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт "мерсисайдцев".

20-летний защитник закончил оформление в Германии всех формальностей, нужных для перехода, и прибудет в Ливерпуль на этой неделе.

Игрок сборной Турции, кроме "Шальке" выступал за "Галатасарай" и "Штутгарт".

Футболист будет выступать за "Ливерпуль" под 19 номером.

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