"Ливерпуль" взял в аренду еще одного защитника

"Ливерпуль" завершил трансфер Озана Кабака из "Шальке-04". Игрок будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт "мерсисайдцев".

20-летний защитник закончил оформление в Германии всех формальностей, нужных для перехода, и прибудет в Ливерпуль на этой неделе.

It’s official! @ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season