"Ливерпуль" является фаворитом в борьбе за нападающего "Барселоны"

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"Ливерпуль" является фаворитом в борьбе за нападающего "Барселоны"

"Ливерпуль" претендует на бразильского нападающего "Барселоны" Малкома, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, английский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста. Мерсисайдцы намерены арендовать форварда с правом последующего выкупа.

21-летний Малком перешел в "Барселону" прошлым летом из "Бордо" за 41 миллион евро. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей за каталонский клуб, в которых забил три мяча.

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