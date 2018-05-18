"Ливерпуль" является фаворитом в гонке за Дембеле

"Ливерпуль" является фаворитом в гонке за вингером "Барселоны" Усманом Дембеле, сообщает испанская пресса.

"Сине-гранатовые" готовы отдать 21-летнего француза в аренду "красным", если те согласятся уменьшить выплаты по трансферу Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может выкупить Дембеле за 80 миллионов евро.

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