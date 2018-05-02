"Ливерпуль" является последним клубом, которому "Реал" проигрывал в финале ЛЧ

В финале Лиги Чемпионов-2017/18 сыграют "Ливерпуль" и "Реал".

Стоит отметить, что англичане являются последним клубом, который обыгрывал "Реал" в финале ЛЧ.

Это произошло в 1981 году. Тогда мерсисайдцы победили со счетом 1:0.

С тех пор "Реал" шесть раз выходил в финал Лиги Чемпионов и каждый раз побеждал: "Ювентус" (1:0), "Валенсию" (3:0), "Байер" (2:1), "Атлетико" (4:1), "Атлетико" (1:1, по пенальти) и "Ювентус" (4:1).

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