"Ливерпуль" забил 10 000-й гол в своей истории

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"Ливерпуль" забил 10 000-й гол в своей истории

"Ливерпуль" открыл счет в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Мидтьюлландом" (1:0). Голом отметился форвард мерсисайдцев Диогу Жота.

Таким образом, этот гол стал 10 000-м в истории "Ливерпуля". Для того, чтобы забить юбилейный мяч, команде потребовалось 5 753 матча. Клуб образован в 1892 году.

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