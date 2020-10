"Ливерпуль" забил 10 000-й гол в своей истории

"Ливерпуль" открыл счет в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Мидтьюлландом" (1:0). Голом отметился форвард мерсисайдцев Диогу Жота.

Таким образом, этот гол стал 10 000-м в истории "Ливерпуля". Для того, чтобы забить юбилейный мяч, команде потребовалось 5 753 матча. Клуб образован в 1892 году.

The ,0⃣0⃣0⃣ th goal in Reds history, netted by @DiogoJota18 ⚽️ pic.twitter.com/9YZFFgzZgN