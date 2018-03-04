"Ливерпуль" забил 200 голов в АПЛ при Клоппе

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"Ливерпуль" забил 200 голов в АПЛ при Клоппе

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" победил "Ньюкасл" со счётом 2:0.

Второй гол в этом матче, автором которого стал Садио Мане, стал 200-м для "красных" в АПЛ при Юргене Клоппе.

Как сообщает Opta, после назначения немецкого наставника только "Манчестер Сити" забивал в чемпионате чаще "Ливерпуля" - в активе "горожан" 214 забитых мячей. | http://soccernews.ru

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10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
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20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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