"Ливерпуль" забил 28 голов в этом розыгрыше ЛЧ - лучший результат турнира

Теги ливерпуль

"Ливерпуль" забил 28 голов в этом розыгрыше ЛЧ - лучший результат турнира

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде разгромил "Порту" со счетом 5:0.

После этого матча количество голов мерсисайдского клуба в этом розыгрыше турнира достигло 28-ми и англичане являются лидерами по этому показателю.

При этом 25 из этих 28 голов были забиты в последних пяти встречах.

Ближайшим преследователем "Ливерпуля" является ПСЖ, забивший 26 мячей. 

Не пропустите: Мане делает хет-трик, "Ливерпуль" громит в гостях "Порту". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

"Спартак" принимает "Атлетик" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов