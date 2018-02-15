"Ливерпуль" забил 28 голов в этом розыгрыше ЛЧ - лучший результат турнира

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде разгромил "Порту" со счетом 5:0.

После этого матча количество голов мерсисайдского клуба в этом розыгрыше турнира достигло 28-ми и англичане являются лидерами по этому показателю.

При этом 25 из этих 28 голов были забиты в последних пяти встречах.

Ближайшим преследователем "Ливерпуля" является ПСЖ, забивший 26 мячей.

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