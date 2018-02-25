"Ливерпуль" забил "Вест Хэму" не менее четырёх голов в третьем матче АПЛ подряд

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на своём поле разгромил "Вест Хэм" со счётом 4:1.

Как сообщает Opta, "красные" забили "молотобойцам" не менее четырёх голов в третьем матче АПЛ подряд.

Ранее "Ливерпуль" также забивал, как минимум, 4 мяча в ворота "Норвича" в трёх играх кряду в период с 2012 по 2013 год.

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