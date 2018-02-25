"Ливерпуль" забил "Вест Хэму" не менее четырёх голов в третьем матче АПЛ подряд

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"Ливерпуль" забил "Вест Хэму" не менее четырёх голов в третьем матче АПЛ подряд

В рамках 28-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на своём поле разгромил "Вест Хэм" со счётом 4:1.

Как сообщает Opta, "красные" забили "молотобойцам" не менее четырёх голов в третьем матче АПЛ подряд.

Ранее "Ливерпуль" также забивал, как минимум, 4 мяча в ворота "Норвича" в трёх играх кряду в период с 2012 по 2013 год.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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