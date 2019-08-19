"Ливерпуль" задумался над подписанием еще одного вратаря
Голландский голкипер Мишель Ворм может продолжить карьеру в "Ливерпуле".
Как сообщает Sportsmole, мерсисайдцы хотят подписать 35-летнего голландца в качестве 3-го вратаря команды. Напомним, что сейчас ворота "Ливерпуля" защищает Адриан, так как Алиссон продолжает восстанавливаться после полученного повреждения.
Ворм в настоящее время является свободным агентом. С 2014 по 2019 год он выступал за "Тоттенхэм".
В прошлом сезоне Ворм провел четыре матча и пропустил 6 голов.
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