"Ливерпуль" заинтересовался форвардом сборной Германии

Английский "Ливерпуль" заинтересовался форвардом немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернером, информирует Independent.

По сведениям издания, "красные" могут предпринять попытки подписать 22-летнего нападающего "быков" уже ближайшим летом. В трансфере перспективного игрока заинтересован лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне Вернер забил 17 мячей и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за "РБ Лейпциг".

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