"Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Лестера"

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" Харви Барнсу, сообщает Mirror.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу нравится тот факт, что Барнс может сыграть на левом и правом флангах полузащиты, а также в центре атаки.

22-летний Барнс является воспитанником "Лестера". В нынешнем сезоне он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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