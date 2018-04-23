"Ливерпуль" заинтересовался трансферной целью "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед"

На защитника "Севильи" Клемана Лангле появился уже третий претендент, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, вслед за каталонской "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" свои притязания на 22-летнего бека "красно-белых" обозначил "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне Лангле забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 49 матчах за "Севилью". Его трансфер оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, "Ливерпуль" определился с трансферной стоимостью Салаха. | soccernews.ru