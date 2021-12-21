"Ливерпуль" заинтересован в Холанде

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

"Ливерпуль" заинтересован в норвежском форварде "Боруссии" Дортмунд Эрлинге Холанде, сообщает издание Sky Sport Deutschland.

По информации источника, летом 2022 года "красные" намерены подписать классического центрального нападающего. Холанд – один из вариантов.

Также отмечается, что возможное подписание Холанда может стать аргументом "Ливерпуля" в переговорах по новому контракту с Салахом.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл 16 матчей за "шмелей" во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 4 ассиста.

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