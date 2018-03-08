"Ливерпуль" заинтересован в подписании основного защитника "Реала"

Английский "Ливерпуль" заинтересован в подписании защитника мадридского "Реала" Дани Карвахаля, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что видеть в своей команде 26-летнего бека королевского клуба желает лично главный тренер "красных" Юрген Клопп. Ожидается, что средства на приобретение игрока "сливочных" будут выделены мерсисайдским клубом с суммы, которая была выручена с продажи Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

Напомним, "Ливерпуль" интересуется молодым талантом "Лиона". | soccernews.ru