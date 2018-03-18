"Ливерпуль" заинтересован в приобретении основного игрока ПСЖ

"Ливерпуль" проявляет интерес к немецкому полузащитнику ПСЖ Юлиану Дракслеру, сообщает Goal.

По сведениям издания, английский клуб может купить игрока в летнее трансферное окно. В приобретении хавбек заинтересован его соотечественник главный тренер "красных" Юрген Клопп. Ранее сообщалось, что парижане готовы расстаться с Дракслером летом.

В этом сезоне 24-летний Дракслер провел за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач.

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