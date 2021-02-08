"Ливерпуль" заинтересован в трансфере Винисиуса

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"Ливерпуль" заинтересован в трансфере Винисиуса"Ливерпуль" рассматривает варианты усиления состава. Наставник клуба Юрген Клопп хотел бы видеть в команде вингера "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщает OKDiario.

"Сливочные" планируют продать 20-летнего бразильца для того, чтобы собрать необходимую сумму для покупки форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
По оценке портала Transfermarkt, стоимость Винисиуса 40 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 футболист выходил в основе "Реала" в 9 матчах. Всего он сыграл 28 игр, в которых он забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи.

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