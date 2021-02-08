"Ливерпуль" заинтересован в трансфере Винисиуса
"Ливерпуль" рассматривает варианты усиления состава. Наставник клуба Юрген Клопп хотел бы видеть в команде вингера "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщает OKDiario.
"Сливочные" планируют продать 20-летнего бразильца для того, чтобы собрать необходимую сумму для покупки форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
По оценке портала Transfermarkt, стоимость Винисиуса 40 миллионов евро.
В сезоне 2020/2021 футболист выходил в основе "Реала" в 9 матчах. Всего он сыграл 28 игр, в которых он забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи.
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18