"Ливерпуль" заинтересован в возвращении Коутиньо
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль".
Как сообщает AS, "Бавария", за которую на правах аренды выступает бразилец, не готова выкупать игрока за 120 миллионов евро, поэтому мюнхенцы предпочитают переключить внимание на Кристиана Эриксена, который стоит намного дешевле из-за истекающего контракта с "Тоттенхэмом".
Отмечается, что этим хочет воспользоваться "Ливерпуль", который заинтересован в возвращении Коутиньо и готов выложить за него необходимую сумму.
Коутиньо выступал за мерсисайдцев с 2013 по 2018 год. Ранее игрок заявлял, что не планирует возвращаться в "Барселону" по окончании аренды.
Читайте также: "Барселоне" нужно продать игроков на 124 миллиона евро. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера
-
Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала
-
Два игрока сборной России попали в символическую сборную недели квалификации Евро-2020
-
"Барселона" и "Реал" отказались от переноса Эль Класико в Мадрид
-
Агуэро попал в ДТП
Лента новостей
-
Бэйл пропустит игру против "Мальорки". Участие в класико под вопросом
-
Рамос о выходе Испании на Евро-2020: "Это для вас, Луис"
-
"Ливерпуль" заинтересован в возвращении Коутиньо
-
Эль Класико могут перенести на другую дату
-
2
"Барселона": "У Месси "Золотых бутс" больше, чем у вас простой обуви"
-
Три клуба поборются за нападающего "Реала" Васкеса
-
"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Кулибали
-
Черчесов рассказал, как справлялся с критикой перед ЧМ-2018
-
Футболка Ибрагимовича - самая продаваемая в МЛС за 2019 год
-
СМИ узнали, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Фелиша
-
1
Себальос - хавбеку "Краснодара" Ольссону: "Не пытайся вести себя как Месси"
-
"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера
-
Эрнандес: "Никогда не перешел бы в "Реал"
-
Стали известны две причины, из-за которых "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Неймара
-
Ансалди был чемпионом "Зенита" по армрестлингу. Он побеждал Халка и Дзюбу
-
Соболев поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России
-
Христо Стоичков предложил свой вариант наказания для Болгарии из-за расистского скандала
-
2
Зинченко сделал предложение украинской телеведущей
-
"Арсенал" и "Эвертон" поборются за испанского защитника
-
Джикия учит Жиго разговаривать на русском языке (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3