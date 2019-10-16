"Ливерпуль" заинтересован в возвращении Коутиньо

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"Ливерпуль" заинтересован в возвращении Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль".

Как сообщает AS, "Бавария", за которую на правах аренды выступает бразилец, не готова выкупать игрока за 120 миллионов евро, поэтому мюнхенцы предпочитают переключить внимание на Кристиана Эриксена, который стоит намного дешевле из-за истекающего контракта с "Тоттенхэмом".

Отмечается, что этим хочет воспользоваться "Ливерпуль", который заинтересован в возвращении Коутиньо и готов выложить за него необходимую сумму.

Коутиньо выступал за мерсисайдцев с 2013 по 2018 год. Ранее игрок заявлял, что не планирует возвращаться в "Барселону" по окончании аренды.

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