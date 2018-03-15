"Ливерпуль" заинтересован в защитнике "Штутгарта"

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"Ливерпуль" заинтересован в защитнике "Штутгарта"

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Mirror, в трансфере заинтересован наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 34 миллиона евро.

Соглашение Павара с клубом действует до лета 2020 года.

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