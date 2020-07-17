"Ливерпуль" заключил контракт с 18-летним воспитанником

Теги ливерпультрансферы

"Ливерпуль" заключил контракт с 18-летним воспитанником

Хавбек "Ливерпуля" Джек Кейн подписал новый контракт с английским клубом. Об этом сообщается на официальном сайте.

Новое соглашение 18-летнего игрока с командой рассчитано на долгий срок.

Кейн - воспитанник академии "Ливерпуля". В школе "красных" он тренируется с пяти лет.

За первую команду футболист дебютировал в феврале этого года в матче Кубка Англии.

Не пропустите: "Ливерпуль" примет участие в виртуальном ЛГБТ-параде| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Головин стал первым русским капитаном "Монако"

Головин стал первым русским капитаном "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов