"Ливерпуль" заключил контракт с 18-летним воспитанником

Хавбек "Ливерпуля" Джек Кейн подписал новый контракт с английским клубом. Об этом сообщается на официальном сайте.

Новое соглашение 18-летнего игрока с командой рассчитано на долгий срок.

Jake Cain has signed a new long-term contract with the Reds — Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) July 17, 2020

Кейн - воспитанник академии "Ливерпуля". В школе "красных" он тренируется с пяти лет.

За первую команду футболист дебютировал в феврале этого года в матче Кубка Англии.

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