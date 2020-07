"Ливерпуль" заключил контракт с 18-летним воспитанником

Хавбек "Ливерпуля" Джек Кейн подписал новый контракт с английским клубом. Об этом сообщается на официальном сайте.

Новое соглашение 18-летнего игрока с командой рассчитано на долгий срок.

Jake Cain has signed a new long-term contract with the Reds