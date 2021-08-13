"Ливерпуль" заключил новое соглашение с ван Дейком

Фото твиттер "Ливерпуля"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

Голландский футболист заключил с "красными" соглашение, рассчитанное до 30 июня 2025 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании сезона 2022/23.

30-летний ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, сыграл 130 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на вингера сборной Бельгии. | http://soccernews.ru