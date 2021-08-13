"Ливерпуль" заключил новое соглашение с ван Дейком

Теги ливерпульвирджил ван дейк

"Ливерпуль" заключил новое соглашение с ван Дейком

Фото твиттер "Ливерпуля"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с центральным защитником Вирджилом ван Дейком.

Голландский футболист заключил с "красными" соглашение, рассчитанное до 30 июня 2025 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал по окончании сезона 2022/23.

30-летний ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, сыграл 130 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на вингера сборной Бельгии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил об уходе Педро Роши

"Спартак" объявил об уходе Педро Роши

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов