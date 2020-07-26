"Ливерпуль" занял второе место по числу набранных очков в АПЛ за сезон

Теги ливерпульманчестер ситистатистика

"Ливерпуль" занял второе место по числу набранных очков в АПЛ за сезон

"Ливерпуль" установил клубный рекорд по числу набранных очков в английской Премьер-лиге за сезон, но занял только второе место в истории турнира.

В матче 38-го тура чемпионата Англии мерсисайдцы на выезде обыграли "Ньюкасл" со счетом 3:1 и завершили сезон с 99 очками. Больше очков было только у "Манчестер Сити" (100) итогам сезона-2017/2018. 

При этом "Ливерпуль" повторил рекорд "Манчестер Сити" по числу побед за сезон в Премьер-лиге. Теперь у обеих команд по 32 победы в 38 матчах.

Не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на турецкого защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Талалаев возглавил "Ахмат"

Талалаев возглавил "Ахмат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов