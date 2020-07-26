"Ливерпуль" занял второе место по числу набранных очков в АПЛ за сезон

"Ливерпуль" установил клубный рекорд по числу набранных очков в английской Премьер-лиге за сезон, но занял только второе место в истории турнира.

В матче 38-го тура чемпионата Англии мерсисайдцы на выезде обыграли "Ньюкасл" со счетом 3:1 и завершили сезон с 99 очками. Больше очков было только у "Манчестер Сити" (100) итогам сезона-2017/2018.

При этом "Ливерпуль" повторил рекорд "Манчестер Сити" по числу побед за сезон в Премьер-лиге. Теперь у обеих команд по 32 победы в 38 матчах.

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