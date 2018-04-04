"Ливерпуль" заплатил агентам больше всех в АПЛ за два последних трансферных окна

Стали известны затраты английских клубов на услуги агентов футболистов за последний год, сообщает Sky Sports.

Летом 2017 года и в январе этого года клуба потратили на посредников 238 миллионов евро.

Больше всех эти затраты коснулись "Ливерпуля" (30 миллионов евро). Также в пятерку воли "Челси" (28), "Манчестер Сити" (26,5), "Манчестер Юнайтед" (20) и "Уотфорд" (15,7).

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