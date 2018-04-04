"Ливерпуль" заплатил агентам больше всех в АПЛ за два последних трансферных окна

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"Ливерпуль" заплатил агентам больше всех в АПЛ за два последних трансферных окна

Стали известны затраты английских клубов на услуги агентов футболистов за последний год, сообщает Sky Sports.

Летом 2017 года и в январе этого года клуба потратили на посредников 238 миллионов евро.

Больше всех эти затраты коснулись "Ливерпуля" (30 миллионов евро). Также в пятерку воли "Челси" (28), "Манчестер Сити" (26,5), "Манчестер Юнайтед" (20) и "Уотфорд" (15,7).

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Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
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