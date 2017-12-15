"Ливерпуль" заплатит за Кейта сумму, которая зависит от результатов "РБ Лейпциг"

Стали известны детали будущего перехода гвинейского полузащитника "РБ Лейпциг" Наби Кейта в "Ливерпуль", сообщает Bild.

По сведениям издания, если немецкий клуб не попадет в еврокубки по итогам сезона, то сумма трансфера составит 65 миллионов евро. В том случае, если "Лейпциг" станет участником Лиги Европы, то "Ливерпуль" заплатит за него 70 миллионов евро. Но если "быки" попадут в Лигу чемпионов, то англичане выложат еще на пять миллионов евро больше.

При этом 15 процентов от суммы трансфера получит бывший клуб Кейта "Ред Булл Зальцбург".

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