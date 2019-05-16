"Ливерпуль" жалко! Шесть величайших бестрофейных сезонов в истории

«Челси» (2003-04)

Может сам Жозе Моуринью в этом и не признается, но в 2004 он унаследовал уже более чем достойную команду – и это до того, как он угрохал в неё 100 млн. фунтов.

Ещё до него новую игрушку Романа Абрамовича пытался растормошить Клаудио Раньери, причём итальянец получил ещё больше денег на трансферы. В результате он собрал коллектив, способный сражаться за золото АПЛ.

Увы, «Арсенал» был ещё лучше. И «синие», и «канониры» переиграли действующего чемпиона «Манчестер Юнайтед», но Абрамович кубок так и не увидел – соседи попросту отказывались проигрывать.

Не менее обидно и то, как «Арсенал» переиграл «Челси» в пятом раунде Кубка Англии. Зато получилось отомстить в ЛЧ. Именно на полях Европы была реальная надежда отпраздновать победу, но в итоге англичане сами всё и загубили.

«Монако» Клаудио Раньери так и не смог пройти, и нетерпеливый олигарх указал ему на выход. Вскоре его успешно заменит Жозе.

«Ньюкасл» (1995-96)

В третий сезон «Ньюкасла» в АПЛ Кевин Киган разошёлся не на шутку. После шестой строчки в таблице сэр Джон Холл позволил тренеру как следует потратиться, в результате чего в команде оказались Лес Фердинанд, Давид Жинола, Уоррен Бартон и Шака Хислоп. К январю клуб занимал первое место, с 12-очковым отрывом. «Сороки» не остановились, и продолжили усиливаться, в январе докупив ещё Фаустино Асприлью и Дэвида Бэтти.

Но вскоре всё пошло наперекосяк. 2:0 от «Вест Хэма» знаменовал чёрную полосу. Особо запомнилось избиение «детьми» Алекса Фергюсона, которые продолжали поражать всю страну. Что поделать! «Ньюкасл» был очень близок к триумфу.

Жаль, что тот сезон запомнился истерикой Кигана в прямом эфире, когда он заявил, что на его коллектив смотреть одно удовольствие, и что команда заслужила больше. В Кубке Англии «Ньюкасл» уступил «Челси. Даже в Кубке Лиги фиаско: дубль Райта и красная Жинолы привели к обидному поражению от «Арсенала».

«Манчестер Юнайтед» (1994-95)

«Юнайтед» в то время был очень силён и выигрывал много. Сезон 1994-95 мог стать вновь чемпионским, но что-то пошло не так.

Большую часть сезона «красные дьяволы» гнались за «Блекберном». Им очень помешало удаление Эрика Кантона, но ребята Фергюсона не сдавались. Они проиграли только одну из 16 игр без француза, в то время как «Блекберн» победил только в двух из шести матчей. В последний день у манкунианцев появился реальный шанс на чемпионство.

Всё было возможно, но именно в тот день Людек Миклошко из «Вест Хэма» решил, что он не хуже Льва Яшина. Победа ускользнула, а чемпионство справляли «роверс».

В Кубке Англии тоже не везло: обидчиком оказался «Эвертон». В ЛЧ и Кубке Лиге тоже ничего не получилось.

Стоит отметить, что в итоге провал команде очень помог: Фергюсон нашёл в себе силы убрать Пола Инса, Андрея Канчельскиса и Марка Хьюза, и довериться молодому «классу 92-го».

«Ливерпуль» (2013-14)

В этом году у Юргена Клоппа был реальный шанс праздновать чемпионство, но великолепный «Манчестер Сити» Гвардиолы всё же оказался сильнее. Но во всяком случае «красные» преследовали соперника до самого конца. У Брендана Роджерса не было и этого.

На то время задача была скромная: вернуться в зону ЛЧ после седьмого места сезоном ранее. Сначала всё получалось, но и не более, однако череда из 10 побед подряд позволила мечтать о том, что ранее казалось невозможным.

Луис Суарес, Стивен Джеррард, Дэниел Старридж и Рахим Стерлинг выдавали свою лучшую игру. Уругваец выиграл «Золотую бутсу», Старридж забил больше 20, а Джеррард стал лучшим по количеству результативных передач. «Красные» записали в свой актив 101 гол, но этого всё равно хватило только на второе место.

Никто не ожидал автобуса «Челси», который в итоге и подарил титул «Сити». В Кубке Англии и Кубке Лиги сильнее оказались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» (2005-06)

Первый из восьми бестрофейных сезонов Арсенала» мог оказаться намного лучше.

В свой последний сезон на «Хайбери» «канониры» разочаровали в АПЛ, заняв четвёртое место в лиге. Худший результат за десять лет, причём эту строчку удалось занять лишь в последний день.

Но Англия тогда заботила фанатов мало: «Арсенал» был очень хорош в ЛЧ. Всего 13 минут отделяло подопечных Венгера от первой победы, но «Барселона» оказалась сильнее: Это’о ответил на гол Кэмпбелла, а Жулиано Беллетти прострелил голкипера Альмунию.

Дорога в парижский финал оказалась интереснее самого финала: «Реал», «Ювентус» и «Вильярреал» все были повержены. Гол Анри позволил «Арсеналу» стать первой английской командой, победившей на «Бернабеу»!

Кубок Англии же Венгера заботил мало: тут «Арсенал» уступил «Болтону», а «Уиган» встал на пути к финалу Кубка Лиги.

«Байер» (2001-02)

Клаус Топмёллер добился сомнительного достижения: его «Байер» стал второй командой в истории, которая заняла вторые места в ЛЧ, домашней лиге и кубке.

Леверкузенцы могли занять первое место в Бундеслиге, и к февралю они оставались лучшими. Увы, 1:0 в Нюрнберге позволило «Боруссии» вырваться вперёд. Не менее обидно было уступить в ЛЧ после ярчайшей победы над «Манчестер Юнайтед» благодаря геройствам Михаэля Баллака и Оливера Нёвилля.

«Байер» сумел дойти до финала, пройдя группу из «Барсы», «Лиона» и «Фенербахче», и впоследствии переиграв «Арсенал» и «Ювентус». В четвертьфинале был повержен «Ливерпуль», ну а затем и «Юнайтед».

К сожалению, в финале сильнее оказался «королевский клуб» и сам король – Зидан. Играть пришлось в плохом настроении после того, как Кубок Германии был проигран «Шальке».

«Огромное разочарование: в футболе не всегда получаешь то, что заслуживаешь, и мы это понимаем, как никто другой. Придётся теперь утешаться. У нас был хороший сезон, но мы не можем не чувствовать горечь после того, что случилось».

Юрий Сергеев

