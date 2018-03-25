"Ливерпуль" знает, как удержать Салаха

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"Ливерпуль" знает, как удержать Салаха
"Ливерпуль" намерен продлить контракт с египтянином Мохамедом Салахом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб готов платить футболисту 12 миллионов евро в год. Этим ходом руководство "красных" надеется удержать игрока в клубе.

Стоит отметить, что в контракте Салаха с "Ливерпулем" нет суммы отступных, поэтому клуб может требовать за него любые деньги.

Ранее сообщалось, что англичане могут согласиться продать египтянина не менее, чем за 160 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 40 матчей и забил 36 голов.

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