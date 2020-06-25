"Ливерпулишич": Линекер отреагировал на гол "Челси" в матче с "Манчестер Сити"

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"Ливерпулишич": Линекер отреагировал на гол "Челси" в матче с "Манчестер Сити"

Футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на гол игрока "Челси" Кристиана Пулишича в игре против "Манчестер Сити".

"Ливерпулишич", - написал Линекер в своем твиттере.

Отметим, что в случае ничьи или поражения "горожан", "Ливерпуль" досрочно станет чемпионом Англии.

Если "Челси" победит, то сохранит за собой четвертое место.

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