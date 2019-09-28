"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Английской Лиги

"Ливерпуль" может досрочно прекратить выступление в текущем розыгрыше Кубка Английской Лиги.

Как сообщает The Athletic, клубу грозит исключение из турнира в связи с участием в матче 1/16 финала против "МК Донс" футболиста, который не имел права выходить на поле.

О каком игроке идёт речь, пока неизвестно.

Напомним, что "Ливерпуль" победил "МК Донс" со счётом 2:0 и в 1/8 финала Кубка Лиги должен сразиться с "Арсеналом".

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