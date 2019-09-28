"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Английской Лиги

Теги ливерпульмилтон кейнс донскубок лиги

"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Английской Лиги

"Ливерпуль" может досрочно прекратить выступление в текущем розыгрыше Кубка Английской Лиги.

Как сообщает The Athletic, клубу грозит исключение из турнира в связи с участием в матче 1/16 финала против "МК Донс" футболиста, который не имел права выходить на поле.

О каком игроке идёт речь, пока неизвестно.

Напомним, что "Ливерпуль" победил "МК Донс" со счётом 2:0 и в 1/8 финала Кубка Лиги должен сразиться с "Арсеналом".

Не пропустите: "Ливерпуль" хочет купить одного из лидеров "Аякса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Аллегри может вернуться в "Милан"

Аллегри может вернуться в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов