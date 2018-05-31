"Ливерпулю" грозят санкции от УЕФА за нападение фанатов "красных" на автобус "Манчестер Сити" перед первым четвертьфинальным матчем минувшего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Как сообщает The Telegraph, мерсисайдский клуб может быть наказан штрафом или предупреждением. В худшем случае "Ливерпуль" могут обязать провести первый матч группового этапа ЛЧ 2018/19 без зрителей.

Напомним, что в результате атаки болельщиков на автобус были выбиты окна и сломана дверь транспортного средства. При этом никто из футболистов "Сити" не пострадал.

Не пропустите: После финала ЛЧ на аккаунты Кариуса в соцсетях подписались более миллиона человек. | http://soccernews.ru