"Ливерпулю" грозят санкции от УЕФА
"Ливерпулю" грозят санкции от УЕФА за нападение фанатов "красных" на автобус "Манчестер Сити" перед первым четвертьфинальным матчем минувшего розыгрыша Лиги Чемпионов.
Как сообщает The Telegraph, мерсисайдский клуб может быть наказан штрафом или предупреждением. В худшем случае "Ливерпуль" могут обязать провести первый матч группового этапа ЛЧ 2018/19 без зрителей.
Напомним, что в результате атаки болельщиков на автобус были выбиты окна и сломана дверь транспортного средства. При этом никто из футболистов "Сити" не пострадал.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31