"Ливерпулю" интересен дуэт из менхенгладбахской "Боруссии"

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"Ливерпулю" интересен дуэт из менхенгладбахской "Боруссии"

"Ливерпуль" ищет усиление состава в немецкой Бундеслиге, пишет Daily Express.

По сведениям издания, внимание "красных" привлеки сразу два игрока менхенгладбахской "Боруссии".

Речь идёт о швейцарско-французском дуэте - полузащитник Денис Закариа и нападающий Маркус Тюрам.

Рыночная стоимость 23-летнего хавбека - 45 миллионов евро, а 22-летнего форварда - 28 миллионов.

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