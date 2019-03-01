"Ливерпулю" интересен перспективный турок

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"Ливерпулю" интересен перспективный турок

Хавбек "Трабзонспора" Абдулкадир Омур попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Talk Sport, мерсисайдцы уже отправили своих представителей в Турцию для просмотра футболиста и возможного начала переговоров о трансфере.

Отметим, что трансферная стоимость 19-летнего турка оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Омур провел 24 игры, в которых отметился двумя голами и шестью ассистами.

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