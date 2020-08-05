"Ливерпулю" интересен защитник "Норвича"

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"Ливерпулю" интересен защитник "Норвича"

Левый защитник "Норвича" Джамаль Льюис попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Как сообщает Mirror, действующие чемпионы Англии готовы заплатить за 22-летнего североирландца 11 миллионов евро.

Льюис является воспитанником "Норвича" и выступает за первую команду с января 2018 года.

В минувшем сезоне на счету футболиста один забитый гол в 33 матчах.

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