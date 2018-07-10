"Ливерпулю" не нужен Дибала
"Ливерпуль" изменил свои планы на текущее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.
По информации источника, "красные" отказались от приобретения нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов купить аргентинца за 90 миллионов евро, однако в итоге решил потратить эти деньги на других игроков.
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