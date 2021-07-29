"Ливерпулю" предложили купить Погба

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, предложил "Ливерпулю" купить своего клиента, сообщает Le10sport.

По сведениям источника, руководство мерсисайдского клуба не готово приобрести футболиста в летнее трансферное окно, но может вернуться к этому вопросу в январе.

Напомним, что контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает через год и француз отказался его продлевать.

Главным претендентом на игрока является ПСЖ.

В прошлом сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

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